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00:34, 14 июня 2026Мир

В Израиле назвали плохим соглашение США и Ирана

Ynet: Соглашение между США и Ираном не продержится долго
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Frank Molter / Globallookpress.com

Израильский чиновник в беседе с Ynet назвал плохим соглашение США и Ирана. По его мнению, договоренности, даже если дело дойдет до меморандума, долго не продержатся.

«Это плохое соглашение. Никто не доволен им. Они понимают, что это не хорошо для нас и наносит ущерб интересам Израиля», — отметил собеседник издания.

В Израиле обеспокоены неспособностью оказать влияние на договоренности и нежелание Штатов слышать его голос, добавил чиновник.

По его мнению, это «соглашение о Чемпионате мира — празднование 250-летия в честь 80-летия Трампа». Речь идет о ЧМ по футболу, мероприятиях в честь 250-летия США, которые состоятся 4 июля, а также дня рождения американского лидера 14 июня.

«Цель состоит в том, чтобы купить некоторое спокойствие для всех крупных мероприятий, происходящих в США прямо сейчас. Это не совсем то, что выдержит испытание временем», — подчеркнул собеседник Ynet.

Ранее Трамп заявил, что подписание соглашения между США и Ираном намечено на 14 июня.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) опроверг информацию о том, что Иран подпишет соглашение с Соединенными Штатами в воскресенье, и раскритиковали «необычную настойчивость» президента Дональда Трампа в отношении подписания соглашения в тот же день. В Иране предположили, что Трамп намеревался запланировать подписание, чтобы оно совпало с его днем рождения 14 июня.

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