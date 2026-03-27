Подмосковье начало затапливать

Половодье началось в подмосковных Коломне и Химках

Половодье пришло в Подмосковье, сообщает Telegram-канал MSK1.ru.

Так, в Коломне из-за подъема уровня воды в Москве-реке был закрыт Голутвинский пешеходный мост. Также было ограничено движение по наплавным мостам Озерскому, Митяевскому и Бобреневскому. В Химках из-за разлива реки затопило мост между станциями Подрезково и Сходня. В поселке Белоомут возле города Луховицы временно закрыли паромную переправу через Оку.

Замначальника МЧС по Московской области по гражданской обороне и защите населения Артем Иваницкий сообщил, что весеннее половодье в этом году ожидается выше нормы. В зоне возможного подтопления — 106 населенных пунктов в 28 округах.

Ранее сообщалось, что уровень воды в нескольких регионах Центральной России поднялся до неблагоприятной отметки (в Московской, Рязанской, Калужской, Брянской, Орловской, Воронежской и Смоленской областях).