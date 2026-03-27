15:30, 27 марта 2026Экономика

Подмосковье начало затапливать

Половодье началось в подмосковных Коломне и Химках
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия»

Половодье пришло в Подмосковье, сообщает Telegram-канал MSK1.ru.

Так, в Коломне из-за подъема уровня воды в Москве-реке был закрыт Голутвинский пешеходный мост. Также было ограничено движение по наплавным мостам Озерскому, Митяевскому и Бобреневскому. В Химках из-за разлива реки затопило мост между станциями Подрезково и Сходня. В поселке Белоомут возле города Луховицы временно закрыли паромную переправу через Оку.

Замначальника МЧС по Московской области по гражданской обороне и защите населения Артем Иваницкий сообщил, что весеннее половодье в этом году ожидается выше нормы. В зоне возможного подтопления — 106 населенных пунктов в 28 округах.

Ранее сообщалось, что уровень воды в нескольких регионах Центральной России поднялся до неблагоприятной отметки (в Московской, Рязанской, Калужской, Брянской, Орловской, Воронежской и Смоленской областях).

    Последние новости

    Израиль обратился к Ирану после атак КСИР

    Рабочего насмерть засыпало землей на стройплощадке в Москве

    Наземную операцию США в Иране описали фразой «смертельная ловушка»

    ВС России нанесли удар по «Нафтогазу» в Полтавской области

    Турист 10 дней жил в транзитной зоне аэропорта из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Российского журналиста приговорили к 11,5 года колонии

    Рубио поведал об обсуждении Украины на саммите «Большой семерки»

    Россиян призвали срочно помыть машину

    Иран попал по крупнейшему центру израильской армии

    Ребенку прострелили живот в российском регионе

    Все новости
