18:02, 18 мая 2026Культура

Мать Пересильд экстренно госпитализировали в Москве

Мать актрисы Юлии Пересильд Ирину госпитализировали с инфарктом
Андрей Шеньшаков

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Мать актрисы Юлии Пересильд, известной по роли в картине «Вызов», Ирину госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, у 64-летней Ирины Владимировны случился инфаркт. В этот момент она находилась дома. Ее срочно доставили в больницу на скорой помощи. Пересильд родом из Пскова, известно, что ранее она работала в детском саду.

Издание отмечает, что сама Юлия пока не комментировала произошедшее, связаться с ней не удалось.

Ранее стало известно, что Юлия Пересильд объявила бойкот журналистам из-за цитаты о 16-летней дочери. Пересильд сообщила, что больше не будет комментировать личную жизнь и семейные вопросы.

