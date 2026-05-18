18:02, 18 мая 2026

Следственный комитет отреагировал на побег детей из детского сада

В Подмосковье возбудили дело о халатности из-за побега детей из детсада
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Подмосковье возбудили дело о халатности из-за побега детей из детсада. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 («Халатность») УК РФ.

По данным агентства, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности после самостоятельного ухода детей из детсада.

По предварительным данным, они смогли скрыться из поля зрения воспитательниц во время дневной прогулки. Мальчики пролезли через ограду и оказались в городе.

Сотрудники дошкольного учреждения обратились в полицию. К поискам мальчиков подключили волонтеров и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что под Москвой воспитанники сбежали из детсада и пропали.

