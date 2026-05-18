Следственный комитет отреагировал на побег детей из детского сада

В Подмосковье возбудили дело о халатности из-за побега детей из детсада. Об этом сообщает ТАСС.
Возбуждено уголовное дело по статье 293 («Халатность») УК РФ.
По данным агентства, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности после самостоятельного ухода детей из детсада.
По предварительным данным, они смогли скрыться из поля зрения воспитательниц во время дневной прогулки. Мальчики пролезли через ограду и оказались в городе.
Сотрудники дошкольного учреждения обратились в полицию. К поискам мальчиков подключили волонтеров и сотрудников правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что под Москвой воспитанники сбежали из детсада и пропали.