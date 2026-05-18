18:52, 18 мая 2026

Акула-людоед растерзала мужчину на глазах у друзей

Юлия Юткина
Фото: Tyran Brian / Shutterstock / Fotodom

У рифа Хорсшу, Австралия, 38-летний Стивен Маттабони стал жертвой белой акулы, также известной как акула-людоед. Об этом пишет news.com.au.

Маттабони вышел в море на лодках вместе с друзьями. Акула набросилась на мужчину, когда он занимался подводной охотой. Она укусила его за голень.

Мужчина не смог отбиться от хищницы, и она растерзала его на глазах у друзей. Когда акула уплыла, они достали Маттабони из воды и повезли к причалу. По пути друзья тщетно делали ему искусственное дыхание. На берегу потерпевшего ждали парамедики, но им тоже не удалось его спасти. Травмы мужчины оказались слишком серьезными.

Предполагается, что напавшая на Маттабони акула достигала в длину четырех-пяти метров. У него остались жена и две маленькие дочери.

Ранее сообщалось, что 31-летний испанский турист Борха лишился ноги во время медового месяца на Мальдивах. Его жена обвинила в нападении туристическую компанию.

