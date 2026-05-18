На треть выросли поставки российской нефти в страну БРИКС

Ушаков: Экспорт российской нефти в Китай вырос на треть

Китай серьезно нарастил импорт российской нефти. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Его процитировало ТАСС.

По его словам, за I квартал 2026 года поставки выросли больше чем на треть — на 35 процентов. Речь идет о 31 миллионе тонн.

Он также напомнил, что Россия является одним из крупнейших экспортеров газа на китайский рынок.

Ранее были опубликованы данные Главного таможенного управления КНР, согласно которым по итогам I квартала 2026 года суммарные объемы поставок российской нефти в Китай выросли на 31,06 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. Согласно этой информации Пекин приобрел у России в общей сложности 31,86 миллиона тонн сырья.

По данным Reuters, министерство финансов США продлило срок действия исключения из санкций в отношении российской нефти, доставляемой морским путем. Об этом Вашингтон попросили сразу несколько стран.