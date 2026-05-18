Раскрыто состояние верховного лидера Ирана после бомбардировок США

Минздрав Ирана: Травмы от бомбардировок не изувечили внешность Моджтабы Хаменеи

Травмы не изувечили внешность верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи, попавшего под бомбардировку США и Израиля в марте. Об этом заявил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур, сообщает IRNA.

«Травмы верховного лидера не носили такого характера, при котором его лицо или в целом внешность были бы изувечены», — сказал Керманпур.

По словам главы пресс-службы иранского минздрава, травмы не привели к ампутации каких-либо частей тела или инвалидности.

13 марта глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Моджтаба Хаменеи ранен и, возможно, обезображен. Также телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что верховный лидер Ирана получил перелом стопы, синяк под левым глазом и рваные раны в первый день бомбардировок страны США и Израилем.