Огромная белая акула унесла жизнь туриста в Западной Австралии

Пятиметровая белая акула атаковала туриста у рифа Хорсшу в Западной Австралии

Пятиметровая белая акула унесли жизнь 38-летнего туриста у рифа Хорсшу в Западной Австралии. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

По данным канала, пострадавшего госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

Акула атаковала мужчину в северной части острова Роттенст. Это популярное место для дайвинга и рыбалки. Оно получило известность благодаря затонувшему кораблю «Мира Флорес».

Ранее сообщалось, что пять туристов из Италии, в том числе женщина с дочерью, отправились на Мальдивы и не выжили во время погружения к глубоководным пещерам.