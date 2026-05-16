Путешествия
11:12, 16 мая 2026

Огромная белая акула унесла жизнь туриста в Западной Австралии

Пятиметровая белая акула атаковала туриста у рифа Хорсшу в Западной Австралии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Uryadnikov / Shutterstock / Fotodom  

Пятиметровая белая акула унесли жизнь 38-летнего туриста у рифа Хорсшу в Западной Австралии. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

По данным канала, пострадавшего госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

Акула атаковала мужчину в северной части острова Роттенст. Это популярное место для дайвинга и рыбалки. Оно получило известность благодаря затонувшему кораблю «Мира Флорес».

Ранее сообщалось, что пять туристов из Италии, в том числе женщина с дочерью, отправились на Мальдивы и не выжили во время погружения к глубоководным пещерам.

