19:30, 18 мая 2026Россия

В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В двух регионах Кавказа объявили беспилотную опасность. Об этом сообщили глава Северной Осетии Сергей Меняйло и руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своих Telegram-каналах.

«На территории Северной Осетии введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета», — написал Меняйло.

Коков в свою очередь попросил жителей не приближаться к обломкам БПЛА, предупредить об опасности окружающих, а также не использовать около беспилотников средства связи.

В ночь на 18 мая средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 50 украинских беспилотников. Атакам подверглись восемь российских регионов: Белгородская, Воронежская, Курская, Орловская, Ростовская и Тульская области, а также Краснодарский край и Крым.

