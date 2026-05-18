Женщина родила ребенка в суде на скамье подсудимых

В США женщина родила сына на скамье подсудимых

В США 33-летняя женщина, ожидавшая в суде решения по своему делу, родила ребенка прямо на скамье для подсудимых. Об этом сообщает The New York Times.

Инцидент произошел около 11 часов вечера в пятницу, 15 мая. Саманта Рандаццо была арестована накануне по обвинениям в хранении наркотиков и проникновении на крышу, при этом у нее уже был открытый ордер на арест. Находившаяся на девятом месяце беременности женщина внезапно согнулась на скамье. У нее отошли воды.

Адвокат женщины Уинтон Шарп рассказал, что судебные приставы оперативно вывели людей из помещения и бросились на помощь. Ребенок — здоровый мальчик — появился на свет за несколько минут до полуночи.

Правозащитные организации, включая Legal Aid Society и Brooklyn Defender Services, настаивают, что Рандаццо была вынуждена рожать в оковах, без надлежащей медицинской помощи, а сотрудники суда отпускали шутки в ее адрес. Адвокат это отрицает, а представитель суда позже заявил, что запястья женщины были скованы за спиной, но кандалов на ногах не было. Кроме того, наручники сняли, как только стало ясно, что Радаццо рожает.

Полиция утверждает, что при аресте подозреваемая была одета в мешковатую одежду и не упомянула о беременности, а из больницы, куда ее доставили после жалоб на плохое самочувствие, выписали вечером перед судом, не распознав приближающихся родов. Организации призвали провести расследование и пересмотреть правила обращения с беременными подсудимыми.

