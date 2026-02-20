Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:03, 20 февраля 2026Из жизни

Женщина неожиданно родила после пешего похода длиной 2400 километров

Китаянка неожиданно родила после похода длиной 2400 километров
Никита Савин
Никита Савин

Фото: mariakray / Shutterstock / Fotodom

Жительница Китая приняла начало родов за простуду после похода длиной 2400 километров. Об этом пишет Need To Know.

Китаянка по имени Донг, увлеченная пешим туризмом, четыре с половиной месяца шла из города Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на севере страны в Лоян, провинция Хэнань. Во время путешествия женщина взбиралась на горы, преодолевала пустыни и попадала под сильные ливни.

После окончания похода Донг почувствовала недомогание, решила, что сильно простудилась, и обратилась в больницу. Однако врачи неожиданно сообщили, что у нее отошли воды и начались схватки. В итоге Донг родила здорового сына весом 2,5 килограмма. Хотя он появился на свет на восьмом месяце беременности, его жизни ничто не угрожает.

Материалы по теме:
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
Женское дело Это заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
Женское делоЭто заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
14 сентября 2020

Донг рассказала, что у нее синдром поликистозных яичников, из-за чего повышен уровень адреналина и месячные случаются нерегулярно. При этом женщина утверждает, что не чувствовала никаких признаков беременности, а увеличение веса списала на образ жизни.

По дороге в больницу Донг попала в ДТП. Из-за этого она считает своего сына ребенком, приносящим удачу. Муж китаянки заявил, что был так же, как и она, потрясен появлением на свет первенца.

Ранее сообщалось, что 21-летняя жительница Великобритании приняла схватки за приступ аппендицита. Женщина не знала о своей беременности до приезда в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбитый под Харьковом российский летчик рассказал об украинском плене

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Звезду телешоу арестовали за попытку отравить мужа

    Внешность бывшей невесты Лепса на отдыхе раскритиковали в сети

    Появилась секретная версия Windows

    «Газпром» поможет Сербии расширить газовое хранилище

    Еще одна страна бойкотирует церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян

    Женщина неожиданно родила после пешего похода длиной 2400 километров

    21-летний турист отправился в первую «мужскую поездку» в Европу и не выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok