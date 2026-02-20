Женщина неожиданно родила после пешего похода длиной 2400 километров

Жительница Китая приняла начало родов за простуду после похода длиной 2400 километров. Об этом пишет Need To Know.
Китаянка по имени Донг, увлеченная пешим туризмом, четыре с половиной месяца шла из города Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на севере страны в Лоян, провинция Хэнань. Во время путешествия женщина взбиралась на горы, преодолевала пустыни и попадала под сильные ливни.
После окончания похода Донг почувствовала недомогание, решила, что сильно простудилась, и обратилась в больницу. Однако врачи неожиданно сообщили, что у нее отошли воды и начались схватки. В итоге Донг родила здорового сына весом 2,5 килограмма. Хотя он появился на свет на восьмом месяце беременности, его жизни ничто не угрожает.
Донг рассказала, что у нее синдром поликистозных яичников, из-за чего повышен уровень адреналина и месячные случаются нерегулярно. При этом женщина утверждает, что не чувствовала никаких признаков беременности, а увеличение веса списала на образ жизни.
По дороге в больницу Донг попала в ДТП. Из-за этого она считает своего сына ребенком, приносящим удачу. Муж китаянки заявил, что был так же, как и она, потрясен появлением на свет первенца.
Ранее сообщалось, что 21-летняя жительница Великобритании приняла схватки за приступ аппендицита. Женщина не знала о своей беременности до приезда в больницу.