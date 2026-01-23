Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:14, 23 января 2026Из жизни

Не знавшая о беременности 21-летняя женщина приняла схватки за аппендицит

Не знавшая о беременности британка приняла роды за приступ аппендицита
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Garun.Prdt / Shutterstock / Fotodom  

На знавшая о беременности британка из графства Йоркшир приняла схватки за приступ аппендицита и родила здоровую дочь. Об этом пишет What's The Jam.

21-летняя сотрудница стоматологической клиники Деми-Ли Сефтон из Лидса со школы встречалась с юношей по имени Брэд Баррингтон, но заводить детей они не собирались, пока не купят дом. 12 мая 2025 года Сефтон почувствовала боль в животе. Она решила, что у нее болезненная менструация, выпила обезболивающие и попыталась уснуть. Однако боль усиливалась, и под утро британка решила, что у нее аппендицит.

Женщина позвонила матери и вызвала скорую. Прибывшие врачи объявили, что Сефтон как минимум на седьмом месяце беременности и у нее начались схватки. Британка призналась, что была в шоке, так как менструации шли у нее в обычном режиме с редкими задержками, но такое случалось и раньше. Она попыталась дозвониться Баррингтону, но он не брал трубку. В итоге Сефтон доставили в больницу, где она через 45 минут родила здоровую девочку, которую назвали Хейзел.

Материалы по теме:
В российской клинике годами проводили смертельно опасные аборты. Почему туда шли сотни пациенток?
В российской клинике годами проводили смертельно опасные аборты.Почему туда шли сотни пациенток?
1 февраля 2023
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Британка призналась, что очень боялась за здоровье ребенка, так как во время скрытой беременности продолжала выпивать. Однако на дочери это никак не сказалось. Врачи объяснили, что плод развивался у дальней стенки матки, из-за чего живот Сефтон почти не увеличился и она не чувствовала толчков.

Молодая мать призналась, что уход за ребенком оказался сложнее, чем она предполагала, но она не променяла бы этот опыт ни на что на свете. Стефтон также пошутила, что они с Баррингтоном планировали завести сына и дочь, так что половина пути пройдена.

Ранее в США врачи во время плановой операции обнаружили ребенка в животе у пациентки. Мальчик развивался вне матки и оказался совершенно здоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У Зеленского рассказали о ходе переговоров России, Украины и США в ОАЭ

    «Украина опять попытается всех обмануть». Начались первые при посредничестве США переговоры Москвы и Киева. Что о них говорят

    На руках Трампа появились большие синяки. Они могут быть связаны с загадочной болезнью

    Трамп направил американскую армаду к Ирану «на всякий случай»

    Не знавшая о беременности 21-летняя женщина приняла схватки за аппендицит

    Путин допустил глобальное похолодание вместо потепления

    Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

    Врач успокоил беспокоящихся о здоровье из-за употребления кофе людей

    Умерла звезда «Моей прекрасной няни» Елена Торшина

    Раскрыты темы переговоров в ОАЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok