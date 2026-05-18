Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:52, 18 мая 2026Мир

В Турции неизвестный открыл огонь по людям в ресторане

Yeni Şafak: В Мерсине мужчина открыл огонь в ресторане, погибли пять человек
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

В городе Мерсине в Турции мужчина открыл огонь по людям в ресторане и еще в нескольких местах. Об этом сообщает Yeni Şafak.

По имеющимся данным, погибли пять человек, и восемь пострадали. Издание отмечает, что напавший также застрелил свою бывшую жену. После стрельбы в заведении он убил еще двоих: водителя грузовика и молодого человека, который в тот момент пас скот.

Уточняется, что местная полиция начала операцию по задержанию напавшего. В операции используются вертолеты.

Ранее стрельба произошла в сенате Филиппин. Уточняется, что в здании забаррикадировался разыскиваемый высокопоставленный сенатор Рональд Дела Роса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград

    Умер актер из «Звездных войн»

    В Европе столкнулись с мешающей переговорам с Россией проблемой

    Премьер Венгрии поставил условие для вступления Украины в ЕС

    Названо неожиданное последствие жары

    Спецпредставитель Путина прокомментировал снятие санкций США с российской нефти

    Меркель предостерегла европейских лидеров насчет Путина

    Лидер страны ЕС призвал к переговорам с Россией

    Названы любимые интерьерные стили россиян

    Возможное решение Банка России по поводу стейблкоинов в рублях объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok