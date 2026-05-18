В Турции неизвестный открыл огонь по людям в ресторане

Yeni Şafak: В Мерсине мужчина открыл огонь в ресторане, погибли пять человек

В городе Мерсине в Турции мужчина открыл огонь по людям в ресторане и еще в нескольких местах. Об этом сообщает Yeni Şafak.

По имеющимся данным, погибли пять человек, и восемь пострадали. Издание отмечает, что напавший также застрелил свою бывшую жену. После стрельбы в заведении он убил еще двоих: водителя грузовика и молодого человека, который в тот момент пас скот.

Уточняется, что местная полиция начала операцию по задержанию напавшего. В операции используются вертолеты.

