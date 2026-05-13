На Сенат Филиппин напали

15:49, 13 мая 2026Мир

Reuters: В Сенате Филиппин началась стрельба
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

В Сенате Филиппин началась стрельба. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя верхней палаты филиппинского парламента.

Сотрудники правоохранительных органов уже пытаются попасть в здание Сената, указал он. По словам собеседника издания, «все, кто находится внутри здания Сената, в безопасности, мы все живы».

В октябре 2025 года у здания сербского парламента в Белграде произошла стрельба. 70-летний Владан А. ранил 57-летнего Милана Б. в бедро, а затем поджег одну из палаток сторонников президента Сербии Александра Вучича.

