20:03, 18 мая 2026Бывший СССР

В СБУ обеспокоились решениями Белоруссии по приграничным районам

Генерал СБУ Ягун: Белоруссия ограничила доступ к лесам в приграничных районах
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: xmrex-67 / Shutterstock / Fotodom

Белоруссия ограничила доступ к лесам в приграничных с Украиной, Польшей и Литвой районах. Об этом в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заявил генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) в запасе Виктор Ягун.

«Анализ ограничений обращает особое внимание с точки зрения безопасности: 12 районов непосредственно прилегают к государственной границе с Украиной, Польшей и Литвой», — говорится в публикации.

По его словам, власти Белоруссии якобы могут попытаться использовать эти ограничения, чтобы создать напряжение для украинской обороны на волынском направлении, в районе Ковеля и Луцка.

Ранее в Белоруссии началась тренировка воинских частей по боевому применению ядерного оружия. Отмечается, что целью учений является совершенствование уровня подготовки личного состава к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов.

