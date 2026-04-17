05:01, 17 апреля 2026

Мужчина лишился ноги после нападения акулы во время медового месяца

Юлия Юткина
Фото: Rob Atherton / Shutterstock / Fotodom

31-летний испанский турист Борха лишился ноги во время медового месяца на Мальдивах. Об этом сообщает El Periodico.

Борха прилетел на курорт с новоиспеченной женой Анной. В составе туристической группы они отправились на водную экскурсию. В ее рамках туристам предлагали поплавать в океане на большой глубине.

В этот момент на Борха напала акула. По словам Анны, за один укус она содрала все мясо с ноги мужчины, начиная с колена. Мужчину срочно госпитализировали, ампутировали ему ногу и сделали переливание крови. Он находится в критическом состоянии.

Анна подала на туристическую компанию жалобу. Она уверена, что ее муж стал жертвой акулы из-за халатности фирмы. Та экскурсия проходила рядом с рыбоперерабатывающим заводом, рядом с которым всегда плавает множество акул. Ко дню нападения на Борха завод давно не сбрасывал в воду рыбные отходы. Из-за этого хищницы были голодны и настроены особенно агрессивно.

Борха работал в Испании гинекологом. Его жена, Анна, — дочь известного в Кастельоне бизнесмена. Сейчас ее семья прилетела на Мальдивы, чтобы поддержать супругов.

Ранее сообщалось, что в заморской территории Франции в Тихом океане 55-летний мужчина, врач по профессии, пострадал в результате нападения акулы. Она растерзала врача на глазах у его семьи.

