Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:29, 24 февраля 2026Из жизни

Акула растерзала врача на глазах у его семьи

В Новой Каледонии акула растерзала врача, занимавшегося виндсерфингом
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: David Keep / Shutterstock / Fotodom

В заморской территории Франции в Тихом океане 55-летний мужчина, врач по профессии, пострадал в результате нападения акулы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Нападение произошло, когда мужчина занимался виндсерфингом в Новой Каледонии. За этим с берега наблюдала его семья. На их глазах глава семьи начал барахтаться в волнах, махать руками и в итоге исчез под водой. Помочь ему никто не смог.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021

В воскресенье, 22 февраля, яхтсмены обнаружили тело пострадавшего в расположенной неподалеку лагуне. Они пытались его реанимировать, но было поздно. Судя по ранам на правом предплечье, ноге и левой голени, его растерзала акула.

Ранее сообщалось, что у берегов Каймановых островов акула напала на человека. Пострадал подводный фотограф.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СК назвал причину взрыва около машины ГАИ в Москве

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    Названа проблема рубля

    Совфед предупредил о последствиях попытки поставить Украине ядерное оружие из Европы

    Киркоров задолжал больше полумиллиона рублей за «коммуналку»

    Названа опасная ошибка при приеме таблеток

    Российская семья застряла в тундре в 40-градусный мороз и выжила

    Россиянин получил три года тюрьмы за шутку

    Акула растерзала врача на глазах у его семьи

    Зеленский раскрыл главные указания переговорной группе Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok