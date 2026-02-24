Акула растерзала врача на глазах у его семьи

В заморской территории Франции в Тихом океане 55-летний мужчина, врач по профессии, пострадал в результате нападения акулы. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Нападение произошло, когда мужчина занимался виндсерфингом в Новой Каледонии. За этим с берега наблюдала его семья. На их глазах глава семьи начал барахтаться в волнах, махать руками и в итоге исчез под водой. Помочь ему никто не смог.
Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
В воскресенье, 22 февраля, яхтсмены обнаружили тело пострадавшего в расположенной неподалеку лагуне. Они пытались его реанимировать, но было поздно. Судя по ранам на правом предплечье, ноге и левой голени, его растерзала акула.
Ранее сообщалось, что у берегов Каймановых островов акула напала на человека. Пострадал подводный фотограф.