Акула растерзала врача на глазах у его семьи

В Новой Каледонии акула растерзала врача, занимавшегося виндсерфингом

В заморской территории Франции в Тихом океане 55-летний мужчина, врач по профессии, пострадал в результате нападения акулы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Нападение произошло, когда мужчина занимался виндсерфингом в Новой Каледонии. За этим с берега наблюдала его семья. На их глазах глава семьи начал барахтаться в волнах, махать руками и в итоге исчез под водой. Помочь ему никто не смог.

В воскресенье, 22 февраля, яхтсмены обнаружили тело пострадавшего в расположенной неподалеку лагуне. Они пытались его реанимировать, но было поздно. Судя по ранам на правом предплечье, ноге и левой голени, его растерзала акула.

Ранее сообщалось, что у берегов Каймановых островов акула напала на человека. Пострадал подводный фотограф.