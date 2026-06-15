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10:51, 15 июня 2026Экономика

Курс одной из ведущих мировых валют в России заметно вырос

Курс юаня на Мосбирже в ходе торгов укрепился на 15 копеек
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: ThewayIsee / Shutterstock / Fotodom

В ходе торгов в понедельник, 15 июня, курс юаня в России заметно укрепился. Об усилении позиций одной из ведущих мировых валют свидетельствуют данные Московской биржи (Мосбиржи).

К 10:35 котировки китайской валюты достигли 10,75 рубля. Укрепление к уровню закрытия предыдущей сессии к тому времени составило 15 копеек.

Аналитики связывают ослабление рубля с рядом факторов, включая постепенное восстановление импорта, рост спроса на юань, ставший после 2022 года главной иностранной валютой на российском рынке. На ситуацию также оказывает влияние проблемы с платежами, что ограничивает валютное предложение.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что нынешний курс рубля не в полной мере отвечает интересам российских экспортеров. Глава ведомства пообещал в скором времени перейти к политике более сбалансированного курса национальной валюты.

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