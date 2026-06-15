Раскрыты подробности об ударе возмездия по военным аэродромам на Украине

Минобороны: ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по военным аэродромам на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным аэродромам на Украине. Подробности атак раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, в результате удара возмездия было нанесено поражение военным аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка.

Сообщается, что атакам также подверглись территориальные центры комплектования в Киеве.

Ранее стало известно, что атакам Российской Армии подверглись объекты оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Попавшие под удар предприятия перечислили в Минобороны. В частности, было нанесено поражение заводу «Маяк», который производит стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго».