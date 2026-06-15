Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:44, 15 июня 2026Россия

Раскрыты подробности об ударе возмездия по военным аэродромам на Украине

Минобороны: ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по военным аэродромам на Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным аэродромам на Украине. Подробности атак раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, в результате удара возмездия было нанесено поражение военным аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка.

Сообщается, что атакам также подверглись территориальные центры комплектования в Киеве.

Ранее стало известно, что атакам Российской Армии подверглись объекты оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Попавшие под удар предприятия перечислили в Минобороны. В частности, было нанесено поражение заводу «Маяк», который производит стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пожар на территории Киево-Печерской лавры во время удара возмездия России объяснили

    Командующий люфтваффе похвалил армию России

    У выпившей вина на Бали россиянки произошла смерть мозга

    Появились подробности о последствиях взрыва в пятиэтажке в столице российского региона

    В России рухнули продажи машин

    В России отреагировали на планы лидеров G7 и Зеленского убедить Трампа в «победе» Украины

    Популярный напиток связали со снижением риска развития рака груди

    Курс одной из ведущих мировых валют в России заметно вырос

    Полковник назвал цели массированного удара по Киеву

    Швеция выступила с призывом к ЕС о «теневом флоте» России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok