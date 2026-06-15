В России отреагировали на планы лидеров G7 и Зеленского убедить Трампа в «победе» Украины

Депутат Журова назвала странной попытку лидеров G7 убедить Трампа в «победе» Киева

Попытка лидеров стран «Большой семерки» (G7) убедить президента США Дональда Трампа в «победе» Украины достаточно странная, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Реакцией она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что лидеры стран G7 в ходе предстоящего саммита во Франции хотят организовать встречу с участием президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома. Цель — убедить Трампа, что Украина якобы одерживает верх в боевых действиях.

«Я думаю, что у Трампа есть свои источники информации достоверные. Если ему надо будет что-то узнать, он как бизнесмен вряд ли будет доверять одному источнику. Понятно, что просто им нужно Трампа на свою сторону как-то переманить. Когда он или нейтралитет держит, или даже чуть пророссийскую позицию, то тяжело им убеждать весь мир и свое население, что они правы, потому что население, наверняка, спрашивает, почему Трамп так, а вы так, и тут как бы есть резонанс», — прокомментировала депутат.

14 июня состоялся телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы стороны обсудили ряд международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Трамп вновь высказался за прекращение боевых действий и выразил готовность воздействовать по этому вопросу на европейских союзников и Киев.

