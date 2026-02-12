Акула укусила подводного фотографа

У берегов Каймановых островов акула напала на фотографа и укусила за бедро

Подводный фотограф пережил нападение акулы у берегов острова Малый Кайман. Об этом сообщает Cayman Compass.

Инцидент произошел вечером 6 февраля. Фотограф Беркли Уайт погрузился в воду с камерой, закрепленной на подводном скутере, и снимал груперов, идущих на нерест. В это время к нему подплыла двухметровая тигровая акула и укусила за бедро. По словам местного жителя Питера Хилленбранда, нападение было «исследовательским». Укус был слабым, и жизни мужчины ничего не угрожало, однако из-за отсутствия на острове полноценной больницы его пришлось экстренно эвакуировать вертолетом на Большой Кайман.

Как пояснили в Департаменте окружающей среды, молодых акул привлекает активность на нерестилищах и из-за плохой видимости хищница могла принять оператора за добычу. При этом акула сразу же уплыла, не пытаясь дальше терзать добычу. Нападения акул у берегов Каймановых островов считаются крайне редкими.

За все годы наблюдений за груперами подобных инцидентов ранее не фиксировалось. Ежегодный нерест находящихся под угрозой исчезновения нассау-груперов изучается международными научными группами, а благодаря введенному правительством запрету на рыбалку популяция этих рыб за два десятилетия значительно увеличилась.

Ранее сообщалось, что в Австралии друзья спасли 12-летнего школьника после нападения акулы. Они сумели быстро доставить его на берег.