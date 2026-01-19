Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:44, 19 января 2026Из жизни

Друзья спасли мальчика после нападения акулы

В Австралии друзья спасли мальчика после нападения тупорылой акулы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Rob Atherton / Shutterstock / Fotodom

В Сиднее, Австралия, тупорылая акула напала на 12-летнего мальчика. Как пишет The Sydney Morning Herald, его удалось спасти благодаря храбрости друзей и расторопности полицейских.

Подросток и три его друга прыгали со скалы в воду недалеко от пляжа Шарк (в перевод с англ. — «акула»). Акула укусила мальчика за ноги, когда его друзья были на берегу. Увидев это, один из подростков тут же прыгнул в воду. Вскоре к нему присоединились и другие мальчики.

Вместе они смогли вытащить товарища на каменистое возвышение. Пострадавший потерял сознание от потери крови. Позже сотрудник скорой помощи Джайлс Бьюкенен назвал поступок друзей пострадавшего примером настоящего товарищества.

Прибывшие полицейские наложили жгут на раны. Они погрузили подростка на борт катера и направились к пристани, где его ожидали парамедики. На борту судна у мальчика пропал пульс, поэтому весь путь один из полицейских делал ему искусственное дыхание.

Затем подростка передали сотрудникам скорой помощи. По пути в больницу они сделали ему переливание крови и ввели в искусственную кому. Врачи изучили следы зубов на ногах мальчика и предположили, что он стал жертвой тупорылой акулы. Сейчас он борется за жизнь.

Материалы по теме:
Улика из океана Акула из океанариума выплюнула руку на глазах у зрителей. Это стало началом череды арестов и убийств
Улика из океанаАкула из океанариума выплюнула руку на глазах у зрителей. Это стало началом череды арестов и убийств
5 марта 2020
«Обреченность висела в воздухе» Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
«Обреченность висела в воздухе»Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
8 сентября 2019
«Потом удивляешься, как жив остался» Бесстрашная женщина всю жизнь плавала с самыми опасными акулами. Ей 86, и она все еще ныряет
«Потом удивляешься, как жив остался»Бесстрашная женщина всю жизнь плавала с самыми опасными акулами. Ей 86, и она все еще ныряет
18 февраля 2021

За несколько часов до этого в пригороде Сиднея тупорылая акула напала на 11-летнего серфера. Она несколько раз укусила доску мальчика, но его ранить не успела.

Активность тупорылых акул связана с сезоном — с января по февраль крупные самки этого вида рожают детенышей. В этот период они особенно агрессивны и часто нападают на людей, защищая свою территорию.

Ранее сообщалось, что канадская туристка попыталась сфотографировать акулу у побережья островов Теркс и Кайкос и лишилась рук. Ее вытащил на берег муж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одна страна выйдет из СНГ

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Женщинам назвали главное правило возвращения сексуального влечения

    Премьеру Чехии из-за Гренландии пришлось купить глобус

    Третий российский лыжник получил нейтральный статус

    Знаменитый телеведущий упал и попал в больницу

    Виктория Боня ответила критикующим ее тело с целлюлитом фразой «я живой человек»

    ВСУ атаковали два российских региона

    Москвичи пожаловались на неработающие лифты в доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok