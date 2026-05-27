В российском городе под завалами разрушенного при пожаре дома обнаружили тело

В МЧС России сообщили, что в ходе разборов завалов жилого дома в Липецке было обнаружено тело одного погибшего, передает ТАСС.

«При ликвидации последствий пожара обнаружено тело одного погибшего», — сообщили агентству в ведомстве. Там также раскрыли подробности тушения пожара — сейчас на месте происшествия объявлена ликвидация открытого горения. Пожарные проводят поливку и разбор конструкций.

По информации ведомства, под завалами могут находиться два человека.

О разрушении дома в Липецке стало известно вечером 26 мая.