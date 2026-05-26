23:14, 26 мая 2026

Международная федерация университетского спорта допустила россиян до турниров

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Guang Niu / Reuters

Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщается на сайте FISU.

«Полное исключение российских спортсменов по признаку гражданства считается несоразмерным и несовместимым с образовательной миссией FISU», — говорится в заявлении. Там также отметили, что вместо недопуска во всех видах спорта теперь будет использоваться механизм нейтрального статуса.

При этом в дисциплинах, где россияне выступают с флагом и гимном на главных международных соревнованиях, спортсмены смогут делать это и на турнирах FISU. Для белорусов Международная федерация университетского спорта отменит все ограничения.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В том числе спортсмены пропустили две Универсиады.

