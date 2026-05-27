23:27, 26 мая 2026

Путин назвал общую сумму вложений России в экономику Казахстана

Путин сообщил, что Россия вложила в экономику Казахстана почти 30 млрд долларов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Общая сумма, которую Россия вложила в экономику Казахстана, составляет почти 30 миллиардов долларов. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в статье для газеты «Казахстанская правда». Полный текст опубликован на сайте Кремля.

«При этом свыше 40 процентов всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом — это компании, созданные совместно с партнерами из России», — отметил президент. Он подчеркнул, что при участии инвесторов из России в Казахстане сейчас реализуется около 70 крупных проектов.

Путин написал статью для «Казахстанской правды» в преддверии визита в Казахстан.

