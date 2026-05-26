22:30, 26 мая 2026

Небензя заявил о делении детей на удобных и неудобных жертв

Марина Совина

Фото: Брайан Смит / РИА Новости

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны по-разному относятся к гибели детей, разделяя жертвы на «удобные» и «неудобные». Так он прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) и реакцию Запада на произошедшее, пишет РИА Новости.

«Их реакция на трагедию в Старобельске показывает, что в их политической картине мира дети давно поделены на "удобных" и "неудобных" жертв», — отметил постпред.

Ранее Небензя заявил, что реакция стран Запада на трагедию в Старобельске продемонстрировала их моральных крах. По его словам, если страдания детей можно использовать против России, то это становится международным скандалом, а если причиной страданий становятся умышленные действия Украины, то «трагедия исчезает за оговорками, сомнениями».

