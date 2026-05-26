Россия
22:51, 26 мая 2026Россия

Путин раскрыл будущее подаренных Россией Казахстану тигров

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил, что тигров, переданных Россией Казахстану, в ближайшее время выпустят в естественную среду обитания. Об этом говорится в его статье, опубликованной перед государственным визитом в Казахстан.

«В связи с просьбой казахстанских друзей о содействии в восстановлении в Казахстане популяции амурского тигра наши профильные ведомства провели за год необходимую работу», — говорится в статье.

Ранее Путин в преддверии визита в Казахстан написал статью «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии». Статья опубликована в газете «Казахстанская правда». Государственный визит российского лидера состоится 27-29 мая.

