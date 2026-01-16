Туристка попыталась сфотографировать акулу и лишилась рук

Туристка из Канады лишилась обеих рук после того, как попыталась снять акулу

Канадская туристка едва не стала жертвой акулы у побережья островов Теркс и Кайкос. Об этом сообщает Rolling Out.

55-летняя женщина купалась всего в нескольких метрах от берега, когда заметила рядом акулу. Туристка приблизилась к рыбе и попыталась сфотографировать ее. В ответ акула бросилась на женщину и вцепилась ей в руку, в которой та держала камеру.

Муж канадки, ставший свидетелем нападения, бросился в воду и отчаянно попытался отогнать рыбу, рискуя собственной жизнью. Несмотря на тяжелейшие травмы, пострадавшая смогла добраться до берега с его помощью. У нее были повреждены обе руки и бедро. Очевидцы пытались остановить кровотечение с помощью полотенец, пока не прибыла скорая помощь. В итоге женщина лишилась обеих рук — одна кисть была ампутирована по запястье, другая — по предплечье.

Длина акулы оценивается примерно в 1,8 метра. Вид официально не идентифицирован, но в соцсетях предполагают, что это могла быть тупорылая акула.

Ранее сообщалось, что на американских Виргинских островах акула напала на 56-летнюю женщину. Хищница оторвала ей руку.