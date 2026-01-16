Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:07, 16 января 2026Из жизни

Туристка попыталась сфотографировать акулу и лишилась рук

Туристка из Канады лишилась обеих рук после того, как попыталась снять акулу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: David Keep / Shutterstock / Fotodom

Канадская туристка едва не стала жертвой акулы у побережья островов Теркс и Кайкос. Об этом сообщает Rolling Out.

55-летняя женщина купалась всего в нескольких метрах от берега, когда заметила рядом акулу. Туристка приблизилась к рыбе и попыталась сфотографировать ее. В ответ акула бросилась на женщину и вцепилась ей в руку, в которой та держала камеру.

Муж канадки, ставший свидетелем нападения, бросился в воду и отчаянно попытался отогнать рыбу, рискуя собственной жизнью. Несмотря на тяжелейшие травмы, пострадавшая смогла добраться до берега с его помощью. У нее были повреждены обе руки и бедро. Очевидцы пытались остановить кровотечение с помощью полотенец, пока не прибыла скорая помощь. В итоге женщина лишилась обеих рук — одна кисть была ампутирована по запястье, другая — по предплечье.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Длина акулы оценивается примерно в 1,8 метра. Вид официально не идентифицирован, но в соцсетях предполагают, что это могла быть тупорылая акула.

Ранее сообщалось, что на американских Виргинских островах акула напала на 56-летнюю женщину. Хищница оторвала ей руку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский хирург стал свидетелем изнасилования в Таиланде. Вскоре его нашли мертвым со страшными увечьями

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Фон дер Ляйен проигнорирует дебаты по вотуму недоверия себе

    На российских заправках подешевел бензин

    Марию Погребняк чуть не проглотил кашалот

    Жители российского поселка замерзли в квартирах

    В Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на минах «лепестках»

    Туристка попыталась сфотографировать акулу и лишилась рук

    Названы сроки снижения цен на огурцы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok