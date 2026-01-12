Реклама

Акула оторвала руку 56-летней женщине

В США женщина истекла кровью после того, как акула оторвала ей руку
Антонина Черташ
Фото: David Keep / Shutterstock / Fotodom

На Американских Виргинских островах акула напала на 56-летнюю женщину. Об этом сообщает CBS News.

В четверг, 8 января, туристка из Миннесоты Арлин Лилис плавала недалеко от берега. На женщину набросилась акула и оторвала ей руку. Лилис смогла выбраться на берег, но истекла кровью до прибытия медков, реанимировать ее не удалось. Вид акулы, напавшей на американку, пока не установлен. В местных водах водятся карибские рифовые акулы, акулы-молоты, а также тигровые аулы и акулы-няньки. Местные власти продолжают расследование.

Это уже второе смертельное нападение акулы в США менее чем за месяц. В декабре в Калифорнии акула напала на 55-летнюю спортсменку Эрику Фокс. Ее останки искали несколько суток.

Ранее сообщалось, что австралийский школьник едва не стал жертвой акулы во время серфинга. Он сумел удержаться на доске и добраться до берега, несмотря на глубокие рваные раны на правой ноге.

