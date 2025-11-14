Из жизни
05:00, 14 ноября 2025Из жизни

Тигровая акула вцепилась в ногу 13-летнему подростку

Акула атаковала 13-летнего серфера из Австралии у побережья Самоа
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Rob Atherton / Shutterstock / Fotodom

Австралийский школьник едва не стал жертвой акулы. Об этом сообщает издание Stab.

13-летний Эван Кэмпбелл подвергся нападению тигровой акулы, когда катался на серфе в вечернее время. Это произошло во время семейного отпуска на одном из островов Самоа. В момент атаки родители наблюдали за мальчиком с пляжа. Он сумел удержаться на доске и добраться до берега, несмотря на глубокие рваные раны на правой ноге. Отец-парамедик немедленно оказал ему первую помощь. По словам Кэмпбелла, хищная рыба вцепилась ему в ногу совершенно неожиданно: «Я просто увидел хвост и тело, выпрыгивающее из воды, а потом она схватила мою ногу и доску».

За последние 135 лет в Самоа зафиксировано лишь два смертельных нападения акул. Родители мальчика специально выбрали этот курорт, считая его безопасным местом для отдыха по сравнению с родным побережьем Австралии, где участились случаи появления акул. После экстренной операции в местной больнице, подростка эвакуировали санитарным рейсом в Австралию для проведения реконструктивной операции. Врачам предстоит пересадить кожу с бедра мальчика, чтобы закрыть обширное повреждение на ноге, где акула разорвала мышцы. Родные надеются на полное восстановление юного серфера, который, несмотря на пережитый ужас, сохраняет позитивный настрой.

Ранее сообщалось, что акула напала на мужчину на популярном гавайском пляже Ханалей-Бэй на острове Кауаи. Он получил многочисленные травмы, но сумел добраться до берега.

