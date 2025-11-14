Тигровая акула вцепилась в ногу 13-летнему подростку

Акула атаковала 13-летнего серфера из Австралии у побережья Самоа

Австралийский школьник едва не стал жертвой акулы. Об этом сообщает издание Stab.

13-летний Эван Кэмпбелл подвергся нападению тигровой акулы, когда катался на серфе в вечернее время. Это произошло во время семейного отпуска на одном из островов Самоа. В момент атаки родители наблюдали за мальчиком с пляжа. Он сумел удержаться на доске и добраться до берега, несмотря на глубокие рваные раны на правой ноге. Отец-парамедик немедленно оказал ему первую помощь. По словам Кэмпбелла, хищная рыба вцепилась ему в ногу совершенно неожиданно: «Я просто увидел хвост и тело, выпрыгивающее из воды, а потом она схватила мою ногу и доску».

За последние 135 лет в Самоа зафиксировано лишь два смертельных нападения акул. Родители мальчика специально выбрали этот курорт, считая его безопасным местом для отдыха по сравнению с родным побережьем Австралии, где участились случаи появления акул. После экстренной операции в местной больнице, подростка эвакуировали санитарным рейсом в Австралию для проведения реконструктивной операции. Врачам предстоит пересадить кожу с бедра мальчика, чтобы закрыть обширное повреждение на ноге, где акула разорвала мышцы. Родные надеются на полное восстановление юного серфера, который, несмотря на пережитый ужас, сохраняет позитивный настрой.

