Любившая акул спортсменка стала жертвой акулы

В США спортсменка-триатлетка пропала без вести после встречи с акулой

Опытная триатлетка и основательница плавательного клуба пропала без вести после заплыва на тихоокеанском побережье США. Об этом сообщает Daily Mail.

В воскресенье днем, 21 декабря, у мыса Лаверс-Пойнт в Калифорнии, проходил заплыв группы пловцов Kelp Krawlers. По возвращении на берег они не досчитались основательницы группы — 55-летней Эрики Фокс. Поисковая операция с участием лодок, дронов, водолазов и вертолетов охватила 155 квадратных километра. Однако поиск не дал результатов и через 15 часов операцию приостановили.

Останки спортсменки, любившей морских хищнииков и на протяжении многих лет увлекавшейся их изучением и защитой, до сих пор не найдены. Власти считают, что она стала жертвой нападения акулы. Очевидец сообщил береговой охране, что видел акулу, в пасти которой было нечто, напоминающее человеческое тело.

Отец погибшей, Джеймс Фокс, заявил, что его дочь была опытной пловчихой, участвовала в триатлоне «Побег из Алькатраса» и обожала океан. «Эрика делала вчера то, что она действительно любила. Плавание было ее коньком», — сказал он.

Ранее сообщалось, что австралийский школьник едва не стал жертвой акулы во время серфинга. Он сумел удержаться на доске и добраться до берега, несмотря на глубокие рваные раны на правой ноге.

