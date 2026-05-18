В российском городе провели молебен о защите от напастей и беспилотников

Пермская епархия провела молебен о защите города от напастей и беспилотников
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

В Перми провели молебен о защите города от напастей и беспилотников. Об этом пишет KP.RU.

12 мая священнослужители Пермской епархии объехали город и прилегающие к нему территории на автомобиле с иконой Божией Матери «Пермская». Dо главе с митрополитом Пермским и Кунгурским Мефодием они освятили село Фролы, часовню на кладбище Банная гора рядом с ГЭС, поклонный крест на въезде в Кировский район и храм-часовню во имя святителя Николая Чудотворца в селе Верхние Муллы.

В епархии объяснили, что молебен был совершен в связи с напряженной обстановкой в крае. «За последнее время в нашем городе несколько раз объявляли беспилотные атаки, и чтобы избавиться от этой напасти, Глава Пермской митрополии провел молебен. Почему именно с иконой Божией Матери "Пермская"? Потому что она — местночтимая, имеет привязку к нашему региону, и не так давно ее почитание было восстановлено», — объяснили в пресс-службе.

Представители епархии также добавили, что подобный крестный ход организовали во времена пандемии коронавируса с целью защиты местных жителей от болезни.

В апреле прошлого года тюменские священники разрешили россиянам освящать в Пасху «дубайские куличи».

