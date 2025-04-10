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18:56, 10 апреля 2025Моя страна

В РПЦ разрешили россиянам освящать в Пасху «дубайские куличи»

Тюменские священники разрешили россиянам освящать в Пасху «дубайские куличи»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Тюменские священники разрешили россиянам освящать в Пасху «дубайские куличи». Об этом сообщает Ura.ru.

В беседе с агентством протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Михаил Безукладников отметил, что кулич не является предметом веры. «Существует огромное множество вариантов куличей. Есть и с орешками, есть с изюмом, из сливок, дрожжевого и бездрожжевого теста. Поэтому в данном случае здесь нет какого-то церковного ограничения», — подчеркнул он.

Автором тренда на «дубайские куличи» считают кондитера из Челябинской области Екатерину Абрамову. Именно она создала и опубликовала в соцсетях видеорецепт, вдохновленный популярным дубайским шоколадом. Тесто у такого кулича сдобное, но, кроме традиционных ингредиентов, в него входят фисташковая мука, лепестки фисташки, кусочки шоколада и растопленный шоколад. Внутри спрятана начинка из фисташковой пасты и хрустящего теста катаифи.

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