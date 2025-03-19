Москвичи массово начали заказывать к Пасхе «дубайские куличи»

В Москве замечен рекордный спрос на дубайские куличи

Жители Москвы начали массово изучать рецепты и заказывать к Пасхе «дубайские куличи». Такой вывод можно сделать по количеству роликов с рецептами и анонсов для предзаказов в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Автором тренда считают кондитера из Челябинской области Екатерину Абрамову, которая создала и опубликовала видеорецепт кулича, вдохновленный популярным дубайским шоколадом. Тесто у такого кулича сдобное, но, кроме традиционных ингредиентов, в него входит фисташковая мука, лепестки фисташки, кусочки шоколада и растопленный шоколад. Внутри спрятана начинка из фисташковой пасты и хрустящего теста катаифи.

Рецепт подхватили столичные кондитеры и рестораны. Москвичи уже активно заказывают праздничный десерт, создавая на него рекордный спрос. Объявления с контактами для заказа можно найти в соцсетях и на «Авито», цены на куличи варьируются. В ресторане Ribambelle, например, кулич можно заказать за 5,5 тысячи рублей.

При этом представители православного духовенства ничего не имеют против нового прочтения традиционного пасхального блюда. «Даже если кулич будет называться дубайским, рай останется православным. Ну а если к сути вопроса, то стоит отметить, что кулич символизирует радость Воскресения Христова. И добавление новых элементов, например, дубайского шоколада, может рассматриваться как выражение этой радости, но уже новым современным языком», — говорит священник Давид Бобров.

С ним согласился и священник Владислав Береговой. В беседе с Life.ru он заявил, что любой пряный хлеб после освящения в церкви станет христианским. «В Австралии он сделан, в Дубае, в Калининграде, в Новой Зеландии — не играет никакой роли. Нет сакральной национальной кухни, нет ничего страшного в том, что в куличе будет дубайская начинка. Если какой-то народ что-то вкусно готовит, то у них нет монополии на производство этого продукта. Мы не сакрализируем дубайское тесто», — сказал он.

Ранее сообщалось, что бизнесмену из Первоуральска Геннадию Ражеву запретили участвовать в конкурсе по поеданию блинов на скорость из-за его постоянных побед. Уже десять лет он выигрывает почти все подобные конкурсы.