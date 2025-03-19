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20:01, 19 марта 2025Из жизни

Москвичи массово начали заказывать к Пасхе «дубайские куличи»

В Москве замечен рекордный спрос на дубайские куличи
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: @abramova_1985

Жители Москвы начали массово изучать рецепты и заказывать к Пасхе «дубайские куличи». Такой вывод можно сделать по количеству роликов с рецептами и анонсов для предзаказов в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Автором тренда считают кондитера из Челябинской области Екатерину Абрамову, которая создала и опубликовала видеорецепт кулича, вдохновленный популярным дубайским шоколадом. Тесто у такого кулича сдобное, но, кроме традиционных ингредиентов, в него входит фисташковая мука, лепестки фисташки, кусочки шоколада и растопленный шоколад. Внутри спрятана начинка из фисташковой пасты и хрустящего теста катаифи.

Рецепт подхватили столичные кондитеры и рестораны. Москвичи уже активно заказывают праздничный десерт, создавая на него рекордный спрос. Объявления с контактами для заказа можно найти в соцсетях и на «Авито», цены на куличи варьируются. В ресторане Ribambelle, например, кулич можно заказать за 5,5 тысячи рублей.

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При этом представители православного духовенства ничего не имеют против нового прочтения традиционного пасхального блюда. «Даже если кулич будет называться дубайским, рай останется православным. Ну а если к сути вопроса, то стоит отметить, что кулич символизирует радость Воскресения Христова. И добавление новых элементов, например, дубайского шоколада, может рассматриваться как выражение этой радости, но уже новым современным языком», — говорит священник Давид Бобров.

С ним согласился и священник Владислав Береговой. В беседе с Life.ru он заявил, что любой пряный хлеб после освящения в церкви станет христианским. «В Австралии он сделан, в Дубае, в Калининграде, в Новой Зеландии — не играет никакой роли. Нет сакральной национальной кухни, нет ничего страшного в том, что в куличе будет дубайская начинка. Если какой-то народ что-то вкусно готовит, то у них нет монополии на производство этого продукта. Мы не сакрализируем дубайское тесто», — сказал он.

Ранее сообщалось, что бизнесмену из Первоуральска Геннадию Ражеву запретили участвовать в конкурсе по поеданию блинов на скорость из-за его постоянных побед. Уже десять лет он выигрывает почти все подобные конкурсы.

Вот это да!
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