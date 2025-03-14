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11:47, 14 марта 2025Из жизни

Слишком быстро поедающего блины россиянина отстранили от соревнований

Уральцу запретили участвовать в конкурсе по поеданию блинов из-за его побед
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Дмитрий Крисковец / E1.RU

Бизнесмену из Первоуральска Геннадию Ражеву запретили участвовать в конкурсе по поеданию блинов на скорость из-за его постоянных побед. Об этом пишет E1.RU.

Ражев хотел посостязаться в скоростном поедании на Масленицу. Однако ТРЦ «Карнавал», организовавший этот конкурс, отказал ему. Уральцу объяснили, что его участие сделало бы мероприятие бессмысленным: уже десять лет он выигрывает почти все подобные конкурсы.

Победитель рассказал, что впервые принимал участие в чемпионате по поеданию на скорость десять лет назад. Он отметил, что записался из интереса, поскольку его близкие часто обращали внимание, что он слишком быстро ест. Тогда он занял второе место. «Меня это все затянуло, стал чаще участвовать и в других соревнованиях: по поеданию блинов на Масленицу, пиццы и сосисок», — отметил Ражев.

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Мужчина рассказал, что также ел на скорость арбузы, беляши, пельмени и пироги с цветной капустой. Он не переживает, что может поправиться: его работа связана с физическим трудом, к тому же ему нужно много есть из-за высокого роста.

Уралец рассказал, что на соревнованиях его часто сопровождает сын Максим. Как пишет Telegram-канал Mash, из-за запрета на его участие Ражев будет тренировать для таких конкурсов сына. Кроме того, мужчина задумывается над тем, чтобы организовать нечто подобное самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина по имени Аминат выиграла конкурс по очистке мандаринов единой полоской. Она сняла кожуру длиной 81 сантиметр, за что получила миллион рублей.

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