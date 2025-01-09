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17:13, 9 января 2025Из жизни

В Москве женщина почистила мандарин и получила миллион рублей

В Москве женщина выиграла миллион рублей в конкурсе по очистке мандаринов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Москве женщина по имени Аминат выиграла конкурс по очистке мандаринов единой полоской. Об этом сообщает газета Metro.

Финал конкурса проходил в парке «Сокольники». В состязании поучаствовали более трех тысяч горожан. Они почистили около 950 килограммов мандаринов.

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Победителем среди пяти финалистов стала женщина, длина кожуры которой достигла 81 сантиметра. За это она получила миллион рублей. Отмечается, что ее результат не рекордный: на отборочном этапе одному участнику удалось снять 95-сантиметровую полоску кожуры.

Ранее сообщалось, что в Уэльсе, Великобритания, женщина набрала в рот десятки зефирин в рамках конкурса. Она начала задыхаться из-за слишком большого количества зефира во рту, и врачам не удалось ее спасти.

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