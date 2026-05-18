18:57, 18 мая 2026Экономика

Поставки свинины из России в Китай взлетели

Россельхознадзор сообщил о росте поставок свинины из РФ в Китай на 57 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

По состоянию на 15 мая 2026 года поставки свиноводческой продукции из России в Китай взлетели на 57 процентов, до 44,6 тысячи тонн. Об этом со ссылкой на данные информационной системы «ВетИС» сообщает Россельхознадзор.

Отдельно экспорт свинины увеличился на 31 процент, с 17,6 тысячи тонн до 23 тысяч, а свиных субпродуктов — в два раза, с 10,9 тысячи тонн до 21,6 тысячи.

Ранее сообщалось, что оптовые цены на свинину на внутреннем российском рынке в конце апреля оказались на 15 процентов ниже, чем в тот же период годом ранее. В результате производители нередко вынуждены продавать мясо по себестоимости, что не позволяет им получить прибыль.

Аналитики полагают, что главной причиной такой динамики стало падение спроса населения на продукт в связи с «общей экономической ситуацией» в стране. Отдельной проблемой стала холодная весна в самых населенных регионах страны, что снизило интерес к продукции для приготовления шашлыков.

