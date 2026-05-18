19:52, 18 мая 2026

Раскрыта неожиданная причина ранних проблем с сердцем

JAMA: Осложнения во время беременности повышают риск проблем с сердцем у детей
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Осложнения во время беременности могут повышать риск сердечно-сосудистых проблем у детей уже в молодом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета США. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Исследователи более 20 лет наблюдали за 1333 парами мать-ребенок. Они изучали влияние трех распространенных осложнений беременности — гипертонии, гестационного диабета и преждевременных родов. Когда детям исполнилось около 22 лет, ученые оценили их вес, давление, уровень сахара в крови и состояние сосудов.

Наиболее выраженная связь обнаружилась у участников, чьи матери во время беременности страдали гипертоническими расстройствами, включая преэклампсию. У них чаще фиксировали повышенный индекс массы тела, более высокое диастолическое давление и повышенный уровень гликированного гемоглобина — маркера нарушений обмена сахара.

Кроме того, ультразвуковое исследование показало у таких молодых людей утолщение стенок сонных артерий — ранний признак повреждения сосудов и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы работы считают, что здоровье сердца может зависеть не только от образа жизни, но и от того, как протекала беременность матери.

Ранее ученые выяснили, что синдром поликистозных яичников повышает риск проблем с сердцем и сосудами.

