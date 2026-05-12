Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:32, 12 мая 2026Наука и техника

Найден неожиданный фактор развития болезней сердца

EJE: Cиндром поликистозных яичников повышает риск проблем с сердцем и сосудами
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, даже если у них нет лишнего веса. К такому выводу пришли исследователи в работе, опубликованной в журнале European Journal of Endocrinology (EJE).

Ученые проанализировали данные 127 тысяч женщин с СПКЯ из Дании, Швеции и Финляндии и сравнили их с почти 588 тысячами женщин без этого диагноза. Наблюдение продолжалось около десяти лет. За это время риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациенток с СПКЯ оказался выше на 32 процента.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025

Особенно неожиданным оказалось то, что повышенный риск сохранялся даже у женщин с нормальным индексом массы тела и без диабета второго типа. В этой группе вероятность сердечных заболеваний была выше примерно на 40 процентов. Исследователи предполагают, что это может быть связано не только с весом или обменом веществ, но и с особенностями самого синдрома — например, с повышенным уровнем тестостерона.

Авторы работы отмечают, что СПКЯ все чаще рассматривают не только как репродуктивное нарушение, но и как состояние, влияющее на здоровье сердца и сосудов в долгосрочной перспективе. По мнению ученых, женщинам с этим синдромом могут быть особенно важны регулярный контроль давления, уровня сахара и состояния сердечно-сосудистой системы.

Ранее ученые выяснили, что снижение когнитивных функций является ранним маркером проблем с сердцем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве в российском городе

    Обнародованы подробности об оружии устроившего стрельбу в российской школе

    У Оксаны Самойловой нашли долг перед налоговой

    Выявлены 11 зараженных хантавирусом

    Появились подробности об устроившем стрельбу в российской школе

    Один из главных импортеров российского газа в Европе нарастил его закупки

    Российский пенсионер поверил «ФСБ» и «МФЦ» и лишился миллионов

    Раскрыто число выпущенных по России беспилотников ВСУ в последний день перемирия

    В России объяснили решение Украины не устраивать провокации во время Парада Победы

    Путин проведет совещание по экономике после ухудшения прогнозов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok