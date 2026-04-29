13:50, 29 апреля 2026Наука и техника

Раскрыт ранний предвестник сердечно-сосудистых заболеваний

JAMA: Снижение когнитивных функций является ранним маркером проблем с сердцем
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: bodnar.photo / Shutterstock / Fotodom

Снижение когнитивных функций может начинаться за несколько лет до развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты в журнале JAMA Network Open.

Исследование охватило более 19 тысяч человек старше 65 лет, за которыми наблюдали в течение 11 лет. За это время было зафиксировано почти 2 тысячи случаев сердечно-сосудистых событий. Анализ показал, что у этих людей ухудшение памяти, скорости мышления и речевых навыков начиналось за 3-8 лет до постановки диагноза.

Особенно заметным было снижение общей когнитивной функции и скорости обработки информации. Похожая динамика наблюдалась перед инсультом, сердечной недостаточностью и тяжелыми формами ишемической болезни сердца, что указывает на возможную связь между состоянием мозга и будущими проблемами с сердцем.

Авторы подчеркивают, что такие изменения могут служить ранним сигналом риска. По их мнению, регулярная оценка когнитивных функций у пожилых людей может помочь выявлять сердечно-сосудистые заболевания на более ранних стадиях и своевременно принимать меры.

Ранее ученые выяснили, что ощущение одиночества повышает риск развития заболеваний сердечных клапанов.

