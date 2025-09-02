Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:31, 16 апреля 2026

Раскрыта неожиданная причина болезней сердечных клапанов

JAHA: Ощущение одиночества повышает риск развития заболеваний сердечных клапанов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Ощущение одиночества может повышать риск развития дегенеративных заболеваний сердечных клапанов. К такому выводу пришли ученые, чье исследование опубликовано в журнале Journal of the American Heart Association (JAHA).

В работе проанализировали данные более 460 тысяч взрослых участников проекта UK Biobank. За ними наблюдали в среднем почти 14 лет, отслеживая новые случаи заболеваний клапанов сердца — состояний, при которых клапаны становятся жесткими или начинают пропускать кровь, нарушая нормальный кровоток.

Результаты показали, что у людей с выраженным чувством одиночества риск таких заболеваний был на 19 процентов выше, чем у тех, кто не испытывал его. В частности, вероятность сужения аортального клапана увеличивалась на 21 процент, а недостаточности митрального клапана — на 23 процента. При этом сама по себе социальная изоляция (например, малое количество контактов) не показала значимой связи с риском — важным оказался именно субъективный опыт одиночества.

Ученые отмечают, что эффект сохранялся даже с учетом генетических факторов и привычных рисков, таких как курение, лишний вес и низкая физическая активность. При этом часть связи объяснялась образом жизни: у одиноких людей чаще встречались неблагоприятные поведенческие факторы.

Авторы подчеркивают, что одиночество — это не просто эмоциональное состояние, а фактор, способный влиять на физическое здоровье. По их мнению, работа с этим состоянием может помочь замедлить развитие заболеваний сердца и снизить потребность в хирургических вмешательствах.

Ранее ученые выяснили, что сбои в режиме сна повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok