Обнаружен неожиданный фактор риска болезней сердца

Сбои в режиме сна могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и серьезных осложнений. К такому выводу пришли ученые, чье исследование опубликовано в журнале BMC Cardiovascular Disorders.

В работе приняли участие более 3,2 тысячи человек среднего возраста, за которыми наблюдали около 10 лет. С помощью носимых устройств исследователи оценивали регулярность времени отхода ко сну и пробуждения. За период наблюдения у 128 участников произошли серьезные сердечно-сосудистые события — инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность или смерть по соответствующим причинам.

Оказалось, что у людей с нерегулярным временем засыпания риск таких событий был примерно в два раза выше по сравнению с теми, кто ложился спать в одно и то же время. Особенно выраженная связь наблюдалась у тех, кто спал меньше восьми часов в сутки. При этом нестабильное время пробуждения не показало значимого влияния на риск.

Авторы подчеркивают, что важна не только продолжительность сна, но и его стабильность. Регулярный режим, особенно постоянное время отхода ко сну, может стать простым и доступным способом снижения сердечно-сосудистых рисков.

