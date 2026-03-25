Найдено простое средство для восстановления работы мозга после недосыпа

NPP: Кофеин частично восстанавливает память, нарушенную из-за недостатка сна

Ученые выяснили, что кофеин может частично восстанавливать память, нарушенную из-за недостатка сна. В экспериментальном исследовании он помог вернуть нормальную работу определенных участков мозга, отвечающих за запоминание и распознавание людей. Результаты опубликованы в журнале Neuropsychopharmacology (NPP).

Работу провели исследователи из Национального университета Сингапура. В лабораторных условиях они смоделировали недосып, после чего давали кофеин в течение недели. Основное внимание уделили гиппокампу, в частности области CA2, которая играет важную роль в формировании социальной памяти.

Оказалось, что недостаток сна нарушает синаптическую пластичность — способность нейронов эффективно взаимодействовать друг с другом. Это приводило к ухудшению памяти и способности распознавать знакомых. Однако кофеин помог восстановить эти процессы: связь между нейронами возвращалась к норме, а нарушения памяти исчезали.

Исследователи объясняют эффект тем, что кофеин блокирует аденозиновые рецепторы — сигналы, накапливающиеся при бодрствовании и подавляющие активность мозга. При этом его действие оказалось избирательным: он восстанавливал нарушенные нейронные цепи, не вызывая избыточной стимуляции.

Авторы подчеркивают, что результаты не означают, что кофе может заменить полноценный сон. Однако они показывают, что кофеин может воздействовать на конкретные механизмы ухудшения памяти при недосыпе и потенциально использоваться для поддержки когнитивных функций.

