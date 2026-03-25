Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:38, 25 марта 2026

Найдено простое средство для восстановления работы мозга после недосыпа

Кофеин частично восстанавливает память, нарушенную из-за недостатка сна
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: KinoMasterskaya / Shutterstock / Fotodom

Ученые выяснили, что кофеин может частично восстанавливать память, нарушенную из-за недостатка сна. В экспериментальном исследовании он помог вернуть нормальную работу определенных участков мозга, отвечающих за запоминание и распознавание людей. Результаты опубликованы в журнале Neuropsychopharmacology (NPP).

Работу провели исследователи из Национального университета Сингапура. В лабораторных условиях они смоделировали недосып, после чего давали кофеин в течение недели. Основное внимание уделили гиппокампу, в частности области CA2, которая играет важную роль в формировании социальной памяти.

Оказалось, что недостаток сна нарушает синаптическую пластичность — способность нейронов эффективно взаимодействовать друг с другом. Это приводило к ухудшению памяти и способности распознавать знакомых. Однако кофеин помог восстановить эти процессы: связь между нейронами возвращалась к норме, а нарушения памяти исчезали.

Исследователи объясняют эффект тем, что кофеин блокирует аденозиновые рецепторы — сигналы, накапливающиеся при бодрствовании и подавляющие активность мозга. При этом его действие оказалось избирательным: он восстанавливал нарушенные нейронные цепи, не вызывая избыточной стимуляции.

Авторы подчеркивают, что результаты не означают, что кофе может заменить полноценный сон. Однако они показывают, что кофеин может воздействовать на конкретные механизмы ухудшения памяти при недосыпе и потенциально использоваться для поддержки когнитивных функций.

Ранее стало известно, что прием горячей ванны перед сном помогает пожилым людям лучше спать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    Ушедший из России автобренд объявил об уходе из Китая

    Названы самые желанные дни для свадеб

    Россиянам назвали основание для отказа в шенгенской визе

    В США рассказали о секретных полетах на советских «МиГах» над «Зоной 51»

    Женщина похитила 11-летнего обидчика сына и попала под суд

    Экс-губернатор Курской области заявил о получении Старовойтом многомиллионных «откатов»

    Советский актер назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

    Силу грядущих в Москве дождей оценили

    Министр обороны Литвы проведет переговоры в Киеве из-за БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok