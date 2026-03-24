Улучшить качество сна оказалось возможно без лекарств

SH: Прием горячей ванны перед сном помогает пожилым людям лучше спать

Японские ученые выяснили, что горячая ванна перед сном помогает пожилым людям лучше спать. У тех, кто принимал ванну вечером, сон был крепче, ночных пробуждений — меньше, а жалобы на плохой сон встречались реже. Работа опубликована в журнале Sleep Health (SH).

В исследовании приняли участие 2252 человека со средним возрастом почти 69 лет. Анализ показал, что у людей, которые принимали ванну перед сном, эффективность сна была выше, а период бодрствования ночью — короче. При этом обычный душ такого эффекта не давал.

Авторы также попытались определить, какой именно режим работает лучше всего. Выяснилось, что ванна приносит больше пользы, если лежать в ней не слишком долго — меньше 18 минут — и если вода не слишком горячая, то есть ниже 41,7 °C. Особенно заметным эффект был зимой.

Лучшее время для приема ванной — примерно за 1–2 часа до сна. Ученые считают, что после горячей ванны организм начинает активнее отдавать тепло, и это помогает ему легче перейти в режим сна.

Ранее стало известно, что частое прослушивание музыки улучшает качество сна у пожилых.