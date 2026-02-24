Реклама

16:12, 24 февраля 2026Наука и техника

Выявлен простой способ улучшить сон и память в пожилом возрасте

Front Psychiatry: Частое прослушивание музыки улучшает качество сна у пожилых
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lucigerma / Shutterstock / Fotodom

Регулярное прослушивание музыки и занятия музыкальной терапией оказались связаны с заметным улучшением сна у людей старшего возраста. К такому выводу пришли авторы систематического обзора и метаанализа 14 рандомизированных исследований с участием 1 730 человек. Работа опубликована в Frontiers in Psychiatry.

По объединенным данным, музыкальные программы снижали общий балл по шкале качества сна PSQI в среднем на 3,37 пункта по сравнению с контрольными группами. Это указывает на клинически значимое улучшение сна. Кроме того, у участников уменьшались симптомы депрессии (в среднем на 3,94 балла по шкале GDS) и тревожности (на 9,28 балла по шкале SAS). В двух исследованиях также зафиксировали улучшение когнитивных показателей по шкале MMSE — в среднем на 2,86 балла.

Наиболее выраженный эффект наблюдался при программах длительностью 4–8 недель. Оптимальными оказались сеансы по 30–45 минут с частотой до семи раз в неделю. Улучшения отмечались как у пожилых людей, живущих в обычных условиях, так и у пациентов с болезнью Альцгеймера, хотя во второй группе эффект был менее выраженным.

Авторы отмечают, что музыка может способствовать расслаблению, снижению эмоционального напряжения и регуляции физиологического возбуждения перед сном, что в итоге улучшает засыпание и структуру сна. При этом вмешательства были безопасными и неинвазивными, что делает их потенциально полезным дополнением к стандартной терапии нарушений сна у пожилых. В то же время исследователи подчеркивают, что часть включенных работ имела методологические ограничения, а между исследованиями наблюдалась высокая разнородность, поэтому результаты требуют дальнейшего подтверждения.

Ранее ученые выяснили, что употребление арахиса и грецких орехов улучшает качество сна.

