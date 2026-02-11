Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 11 февраля 2026Наука и техника

Популярные орехи назвали помощниками в улучшении качества сна

Nutrients: Употребление арахиса и грецких орехов улучшает качество сна
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Spayder pauk_79 / Shutterstock / Fotodom

Ученые выяснили, что регулярное употребление арахиса и других орехов может быть связано не только с более здоровым рационом, но и с лучшим сном. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Nutrients. В пилотном исследовании и обзоре клинических данных они показали: в дни, когда в рационе присутствовали орехи, участники чаще отмечали более качественный сон и лучшее самочувствие после пробуждения.

В исследовании приняли участие студенты, которые в течение нескольких недель фиксировали свой рацион и оценивали качество сна. Оказалось, что в дни с орехами питание в целом было более сбалансированным: участники получали больше растительного белка и полезных микроэлементов. При этом сон после таких дней субъективно воспринимался как более восстанавливающий — люди реже чувствовали усталость утром.

Материалы по теме:
Крепкий сон — залог здоровья Как хорошо выспаться, но не проспать что-нибудь важное
Крепкий сон — залог здоровьяКак хорошо выспаться, но не проспать что-нибудь важное
15 июня 2018
Осознанный сон: что это такое, как в него попасть и опасно ли это
Осознанный сон:что это такое, как в него попасть и опасно ли это
8 января 2024

Авторы также проанализировали данные клинических испытаний у взрослых и обнаружили, что особенно часто улучшение сна связывали с употреблением грецких орехов. В отдельных работах они ассоциировались с более быстрым засыпанием и повышением уровня мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы. Однако эффект зависел от вида орехов, их количества и времени употребления.

Исследователи подчеркивают, что орехи не являются «средством от бессонницы», но могут стать простым и доступным элементом здорового образа жизни.

Ранее ученые выяснили, что воздействие солнечного света по утрам улучшает качество сна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России вновь ограничивают работу Telegram. Дуров сделал заявление

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Раскрыты планы Берлина по посольству в Москве

    В Запорожской области рассказали об атаке дрона ВСУ на похоронную процессию

    Глава Волгоградской области раскрыл подробности об отражении атаки беспилотников

    Россиянам рассказали о безопасном для здоровья количестве блинов

    Учительницу обвинили в сексе с подростком спустя 20 лет

    Популярные орехи назвали помощниками в улучшении качества сна

    Российские туристы рассказали о нехватке топлива для самолетов из Кубы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok