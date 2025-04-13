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12:43, 13 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали допустимую дозу кофе. Сколько этого напитка можно выпить без вреда для здоровья?

Гастроэнтеролог Каневская: Взрослым допустимо выпивать до 350 миллилитров кофе
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кофеин считается частью обычного рациона, но с оговоркой, что его избыток несет негативные последствия и может быть опасным для здоровья. Допустимую суточную норму кофе, которую можно выпить без опасений для здоровья, назвала врач-терапевт, гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская.

Около
350
миллилитров кофе

в день большинство взрослых может выпивать без вреда для здоровья

Фото: cookie_studio / freepik

Каневская уточнила, что определять норму потребления кофе нужно индивидуально. Во-первых, говорит врач, у каждого человека разная чувствительность к кофеину и скорость, с которой организм усваивает и выводит вещество из организма. Второй пункт, на который стоит обратить внимание, — это наличие факторов риск. Каневская уточнила, что отказаться от кофе или уменьшить его потребление стоит при гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, ожирении и во время приема некоторых лекарственных средств.

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Россиянам назвали суточную допустимую дозу кофе. Сколько этого напитка можно выпить без вреда для здоровья?

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