Россиянам назвали допустимую дозу кофе. Сколько этого напитка можно выпить без вреда для здоровья?

Сколько этого напитка можно выпить без вреда для здоровья?

Гастроэнтеролог Каневская: Взрослым допустимо выпивать до 350 миллилитров кофе

Кофеин считается частью обычного рациона, но с оговоркой, что его избыток несет негативные последствия и может быть опасным для здоровья. Допустимую суточную норму кофе, которую можно выпить без опасений для здоровья, назвала врач-терапевт, гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская.

Около 350 миллилитров кофе в день большинство взрослых может выпивать без вреда для здоровья

Каневская уточнила, что определять норму потребления кофе нужно индивидуально. Во-первых, говорит врач, у каждого человека разная чувствительность к кофеину и скорость, с которой организм усваивает и выводит вещество из организма. Второй пункт, на который стоит обратить внимание, — это наличие факторов риск. Каневская уточнила, что отказаться от кофе или уменьшить его потребление стоит при гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, ожирении и во время приема некоторых лекарственных средств.