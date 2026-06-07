Москвичей предупредили о сильной жаре

МЧС: В Москве ожидается сильная жара в период с 7 по 10 июня

В период с 7 по 10 июня жителей Москвы и гостей столицы ожидает сильная жара. С таким предупреждением выступили в МЧС, передает РИА Новости.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! В период с 7 по 10 июня местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой 30-31 градус Цельсия», — отмечается в сообщении ведомства.

В МЧС порекомендовали в этот период носить одежду из натуральных тканей и надевать головные уборы. Кроме того, необходимо пить больше воды и по возможности находиться в тени.

5 июня в Гидрометцентре России сообщили, что температура воздуха в Москве и Подмосковье к середине следующей недели может подняться в дневные часы до плюс 30 градусов Цельсия.

