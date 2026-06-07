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14:56, 7 июня 2026Россия

Путин пошутил про слежку за ним

Путин пошутил, что журналистки India Today вели за ним слежку
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пошутил, что журналистки телеканала India Today вели за ним слежку. Момент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Teleram-канале.

Журналистки обратились к российскому лидеру с вопросом, отдыхает ли он, поскольку они следили за ним три дня и видели, как он работает не покладая рук.

«Кто работал в спецслужбах — я или вы? Следите уже три дня», — пошутил глава государства.

1 июня Путин рассказал, что в основном спит по шесть часов в сутки. Глава государства добавил, что не бросает заниматься спортом — это помогает ему в работе. Президент отказался озвучивать свой график работы, объяснив это его однообразием.

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