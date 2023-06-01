Путин рассказал о своем режиме сна

Президент Путин рассказал, что спит в основном по шесть часов в сутки

Президент России Владимир Путин рассказал, что в основном спит по шесть часов в сутки. Об этом глава государства заявил на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», ее трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

«Конечно, я, как и все люди, сплю. (...) Сплю, немного, наверное. Шесть-семь часов, шесть в основном сплю. Сегодня, правда, спал гораздо меньше. Так получилось», — рассказал глава государства.

Путин добавил, что не бросает заниматься спортом, что помогает ему в работе. Президент отказался озвучивать свой график работы, объяснив это его однообразностью.

Ранее глава государства перечислил любимые виды спорта. Он признался, что любит не только хоккей и горные лыжи, на которых он старается кататься при любой возможности. Путина также интересует биатлон, фигурное катание и прыжки на лыжах с трамплина.